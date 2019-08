Export, in arrivo gli incentivi del Governo anche per le imprese sarde

Antonio Matzutzi (Presidente Confartigianato Sardegna): “Una misura che aspettavamo da tempo”

Di: Antonio Caria

In arrivo anche per le piccole imprese della Sardegna i finanziamenti governativi che hanno deciso di puntare sull’export extra Unione Europea.

Per l’inserimento temporaneo nelle imprese dei Tem, il finanziamento dovrà essere compreso fra i 25.000 e i 150.000 euro e i progetti dovranno essere finalizzati all’erogazione di servizi volti a facilitare i processi di internazionalizzazione d’impresa.

Per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, il contributo varia da 25.000 e a 300.000 euro e i progetti dovranno riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. In entrambi i casi il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese, a un tasso d’interesse pari al 10% del tasso di riferimento europeo (attualmente pari a 0,089%), con durata massima di 4 anni.

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata sull’apposita piattaforma online gestita da SACE SIMEST. In ogni caso tutte le sedi di Confartigianato in Sardegna sono a disposizione delle imprese interessate per qualunque tipo di supporto sull’export.

“Sono due misure che attendevamo da tempo – ha dichiarato il Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Matzutzi – visto l’interesse e il successo dei bandi sull’internazionalizzazione, strumenti utili per accompagnare le imprese della Sardegna nella loro strategia di accesso e rafforzamento sui mercati internazionali”.

“Noi affiancheremo le realtà che vorranno crescere e per questo siamo pronti a proteggerle in ogni fase della loro crescita – ha concluso – saremo, per questo, anche al fianco di tutti coloro che vorranno esportare, sostenendoli nelle fasi di avvicinamento ai mercati internazionali”.