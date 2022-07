Oggi 21 incendi nell'Isola: in cinque casi necessario l'intervento aereo

Allarme a Bono, Monti e Perfugas

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano cinque roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

Allarme a Monti, in località Riu de Crasta, dove le fiamme hanno richiesto l'intervento del personale Stazione del Corpo Forestale di Monti, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi regionali di Alà dei Sardi e Limbara e dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Berchidda. Sul posto anche il Canadair decollato dall'aereoporto di Olbia, tre squadre dell’Agenzia Forestas, due squadre delle Compagnia barracellare di Berchidda e Oschiri e una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di bosco.

A Bono fiamme in località Su Fossu. Gli elicotteri del CFVA intervenuti in Goceano sono decollati da Anela e Farcana. Sul posto, oltre ai ranger della Regione, gli uomini dell’Agenzia Forestas, i barracelli di Bottidda e Bono, i Vigili del fuoco di Sassari e numerosi volontari. L’incendio ha percorso una superficie di circa due ettari di bosco.

Paura anche a Pabillonis, dove per spegnere le fiamme divampate in località Corralis è giunto un elicottero dalla base di Marganai. In fumo due ettari di oliveti. Fiamme anche a Perfugas (due elicotteri in azione e quattro ettari di pascoli distrutti) e San Gavino Monreale (due elicotteri).