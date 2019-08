“In s’àndala de Angioy”, domani l’iniziativa dell’Assemblea Nazionale Sarda

I promotori: “Ricorderemo il ruolo di Sassari negli eventi della Sarda Rivoluzione del 1794”

Di: Antonio Caria

Si terrà domani 13 agosto alle 18.30, “In s’àndala de Angioy”, evento promosso dall’Assemblea Nazionale Sarda.

Come rimarcano i promotori: “Ricorderemo il ruolo di Sassari negli eventi della Sarda Rivoluzione del 1794: partendo da Piazza Duomo e fino a Piazza Tola, passando per la piazza del Comune e in via Cilocco, ripercorreremo con Alessandro Derrù quei giorni fondamentali”. Presenzierà e introdurrà, Valeria Serreli, presidente dell’ANS.