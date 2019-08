L’Antiquarium apre le porte ai crocieristi

Mercoledì 28 agosto il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano e l’area archeologica accoglieranno gli ospiti della “Mein Schiff Hertz, TUI Crociere”

Di: Antonio Caria

In previsione dell’arrivo, a Porto Torres, della “Mein Schiff Hertz, TUI Crociere”, in programma mercoledì 28 agosto, è stata decisa l’apertura del Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano e dell’Area archeologica.

I turisti avranno modo di visitare, attraverso un percorso dedicato e originale, l’Area archeologica di Turris Libisonis, dalle 9.00 alle 18.00, in quanto il Museo attualmente è chiuso per lavori di ristrutturazione. Il sito, per l’occasione, anticiperà la chiusura settimanale nella giornata di lunedì 26 agosto.