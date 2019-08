Minaccia i Carabinieri nel locale dove lavora, giovane brasiliano nei guai

I titolari hanno chiamato i militari del 112

Di: Alessandro Congia

Era da qualche giorno a Budoni per un lavoro, sebbene fosse già sottoposto ad una misura cautelare, era stato autorizzato a trasferirsi sul paese costiero dal sassarese, ove risiede da anni. Ma per un ragazzo di origine brasiliana, la trasferta gallurese potrebbe essere già terminata. Ieri mattina si trovava per motivi di lavoro in un locale del porto di Ottiolu e a causa dei suoi comportamenti ha costretto i titolari a far intervenire una pattuglia dei Carabinieri.

Nel corso del controllo l’uomo ha dapprima oltraggiato pesantemente i militari, alla presenza di decine di persone e poi li ha anche minacciati, nel tentativo di farli desistere dal procedere con le formalità che stavano effettuando. All’invito che gli era stato rivolto di seguirli in caserma ha opposto resistenza, i militari però sono riusciti ad immobilizzarlo e condurlo negli Uffici della caserma.

Qui, il ragazzo ha continuato a dare in escandescenza ed ha cercato di procurarsi anche delle lesioni, sferrando una violenta testata al vetro della porta antiproiettile. E’ stato curato dai sanitari di un’ambulanza fatta intervenire appositamente e poi arrestato.