Altri fondi per la diga di Cumbidanovu

L’Assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia: “Seguirò da vicino ogni step”

Di: Antonio Caria

L’Assessorato ai Lavori pubblici della Regione Sardegna ha integrato con altri 4 milioni di euro la dotazione finanziaria per la realizzazione della Diga di Cumbidanovu. L’importo si aggiunge ai 20 già ottenuti dal Ministero.

A questo si accompagnerà un piano di lavoro strutturato su cantieri aperti 24 ore su 24 oppure su turni giornalieri. L’annuncio è arrivato dall’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia a Orgosolo nel corso di un sopralluogo.

Erano presenti il Consigliere regionale Pierluigi Saiu, i sindaci interessati, il Presidente del Consorzio di Bonifica, Ambrogio Guido e il Direttore generale dell’Assessorato, Piero Dau.

“È arrivato il momento di lavorare. Seguirò da vicino ogni step fino ad arrivare alla realizzazione dell’opera perché non si possa più parlare di incompiuta riferendosi alla diga di Cumbidanovu. Anni di lungaggini burocratiche hanno fermato una infrastruttura ritenuta strategica”.

Queste le parole di Frongia che ha descritto quelli trascorsi come “Mesi di intenso lavoro, caratterizzati da contatti continui lungo l’asse Cagliari-Roma con invio di documentazione finalizzata all’ottenimento del finanziamento, interlocuzioni su più livelli, incontri riservati”.

La diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino, rappresenta un’opera di fondamentale importanza per i Comuni che potranno fruire dell’acqua per scopi irrigui (Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali) e assicurerà anche una portata continua di 50 l/s per gli usi industriali della zona di Nuoro e Oliena.

L’Assessorato è da tempo impegnato affinché l’opera venga realizzata e ha intensificato la propria azione dall’inizio del 2019 a seguito della risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, dando impulso alle attività del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e ha interloquito con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, direzione generale dighe, affinché venisse incrementata la dotazione finanziaria.

“Il sopralluogo di oggi rappresenta uno degli step che vedranno impegnato questo Assessorato per il rispetto degli impegni, affinché la diga di Cumbidanovu possa finalmente essere realizzata”, ha concluso Frongia.