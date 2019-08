Violano l'ordinanza sindacale, la Polizia locale sanziona tre negozi

I fatti sono accaduti nel giorno della sfilata dei Candelieri medi

Di: Antonio Caria

La Polizia Locale del Comune di Sassari, grazie a un'attività di vigilanza, ha accertato eventuali violazioni all'ordinanza sindacale che vieta sia la vendita da asporto sia il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine.

I fatti risalgono al giorno della sfilata dei Candelieri medi. Secondo quanto riferito, Personale in borghese ha rilevato che due esercizi di vicinato, uno in via al Carmine e uno in corso Vittorio Emanuele, vendevano birra e vodka a giovani minorenni. Sempre secondo gli agenti, in un terzo esercizio si vendevano alcolici in bottiglie di vetro.

Sono quindi scattate le sanzioni e, contestualmente, sono state sequestrate le bottiglie di alcolici.

“Le sanzioni per fatti di questa gravità potrebbero prevedere anche la chiusura del locale, ovvero limitazioni orarie nell'esercizio dell'attività”, fanno sapere dalla Polizia locale.