Ibrahimovic in Sardegna. Vacanze e relax in compagnia, fra Salmo e Pazzini

Tutti "pazzi" per l'attaccante svedese: dagli abbracci con Salmo alle foto in spiaggia con Toni e Pazzini, passando per gli scatti con la star di TikTok Khabi Lame

Di: Redazione Sardegna Live

Zlatan Ibrahimovic si gode le vacanze in Sardegna. L'attaccante del Milan campione d'Italia sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio, e fra una seduta e l'altra non manca di svagarsi un po' fra locali e tuffi nelle acque smeraldine dell'isola.

La meta è quella classica, quando si parla di vip: Porto Cervo. E sui social spuntano le foto: da Salmo a Pazzini, e anche l'ex bomber della Nazionale Luca Toni, ospito fisso delle estati in Sardegna. Il cantante olbiese ha pubblicato uno scatto su Instagram che lo ritrae proprio insieme all'attaccante rossonero. "Con mio cugino svedese, se avete problemi li risolve lui", ha ironizzato Salmo. Foto ricondivisa dallo stesso Ibra nelle stories, con in sottofondo il celebre brano "90 min" dell'artista olbiese.

Ma le spiagge sarde attirano tanti altri volti celebri del mondo del calcio. Fra questi, appunto, Gianpaolo Pazzini, che ha raggiunto in Sardegna il suo ex compagno di Nazionale, Luca Toni, ospiti al Nikki Beach in Costa Smeralda. E fra i tanti momenti condivisi sui social anche uno scatto insieme all'attaccante svedese: "Leggenda", ha commentato Pazzini.

Fra gli altri Zlatan si fa ritrarre anche in compagnia di Khabi Lame, la star di TikTok, italiano di origini senegalesi che conta 147 milioni di follower sul social dei giovanissimi. Insomma, in Sardegna è "Ibra Mania", e il celebre calciatore fa colpo anche sui vip di Porto Cervo.