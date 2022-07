Venti incendi oggi in Sardegna. Vasto rogo a Borore: tre Canadair e un Super Puma

Mezzi aerei anche a Villasalto, Gesico e Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 20 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano quattro roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale:



1 - Incendio in agro del Comune di Villasalto, in località “Pranu Casteddanu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri locali di Base Eli e Monte Genise, e una squadra di volontari dell'associazione di Rossana Angius. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0.1 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.00.



2 - Incendio in agro del Comune di Borore, in località "Su Lisandru", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Cfva di Bosa e Anela e del Super Puma proveniente dalla base del di Fenosu. Sono intervenuti inoltre il Gauf di Nuoro e tre Canadair decollati dall'aereoporto di Olbia. Sul posto anche 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Macomer-S. Antonio, Sedilo-Bau Accas, Bolotana-Bardusu, Nuoro-Ugolio, Orune-Cuccumacche e, ancora, due squadre di volontari di Macomer e Ottana. L’operazione di spegnimento del personale a terra e dei mezzi aerei è tutt'ora in corso.

3 - Incendio in agro del Comune di Gesico, località "R. Calavrigus", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto e dal Gauf del Cfva di Cagliari. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Efs - Senorbì - Centro urbano, una squadra dei Vigili del Fuoco di Mandas e da una di volontari dell'associazione di Siurgus Donigala. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di stoppie e 3 ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.42.

4 - Incendio in agro del Comune di Carbonia presso la stazione di Bacu Abis, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Marganai. Sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia una squadra di volontari dell'associazione Gonnesa. L’operazione di spegnimento del personale a terra e dei mezzi aerei è tutt'ora in corso.