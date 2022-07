In overdose per la seconda volta in pochi giorni: trovato morto ad Alghero

Pochi giorni prima era stato tratto in salvo, ma la scorsa notte, individuato dai passanti, l'uomo era già morto

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri ad Alghero, sotto la muraglia dei Bastioni in piazza Sulis, un uomo è stato trovato privo di vita, rannicchiato nella loggia di un cunicolo fognario che funge da sfogo in mare per le acque bianche,. A seguito degli accertamenti è stato stabilito che la vittima è morta per overdose.

Il cadavere è stato rinvenuto, poco prima dello scoccare della mezzanotte, all'inizio del lungomare Dante, nel cuore della movida notturna algherese, dove i turisti si riversano durante tutto il periodo estivo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno effettuato il recupero del corpo, anche i sanitari del 118 e gli agenti di polizia.

Lo stesso uomo era già stato soccorso pochi giorni prima per lo stesso motivo, e salvato in extremis dal personale intervenuto. Stavolta non c'è stato niente da fare.