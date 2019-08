“Corpi in movimento” si trasforma: ecco il “Festival della Danza d’autore”

Dal 21 agosto tre mesi di eventi con ospiti internazionali per una sedicesima edizione che farà tappa a Sassari e, per la prima volta, a Sennori

Di: Antonio Caria

Dopo sedici edizioni “Corpi in movimento” decide di espandersi e di varcare i confini di Sassari, diventando un vero e proprio “Festival della Danza d’autore”. Dal 21 agosto al 19 ottobre sedici spettacoli suddivisi fra il Teatro Verdi, il Civico e, per la prima volta, Sennori.

Un esordio, questo della cittadina della Romangia, voluto dall’assessora alla Cultura Elena Cornalis e dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Sassu..

E proprio da qui prenderà il via l’evento, con un intenso lavoro della compagnia “Chiasma” di Salvo Lombardo. Tanti gli eventi e i big di questa ultima edizione aperta ai giovani, con uno spazio dedicato sempre alla tradizione. A partire dallo storico Bolero proposto il 9 settembre al Verdi da Padova Danza, di cui sarà protagonista una straordinaria Luciana Savignano.

Il 27 settembre a Palazzo di Città, la serata sarà dedicata alla grande Pina Bausch a dieci anni dalla morte, grazie alla partecipazione di Pablo Aran Gimeno e Jorge Puerta Armenta, figure storiche della compagnia della mitica coreografa tedesca. Una figura indimenticabile che l’8 ottobre a Sennori riceverà un secondo tributo ad opera dell’Artemis Danza di Parma.

Il 10 ottobre al Verdi, la Daniele Cipriani Entertinment farà un tributo ai leggendari “balletti russi” di Sergei Diaghilev e Vaslav Nijinsky, con la partecipazione dell’attore Gabriele Rossi.

Il 12 ottobre al Verdi, spazio ai più piccoli con “Biancaneve e i sette nani”, il musical prodotto da Francesca Cipriani e realizzato da bambini di tutta Italia in una versione rock, moderna e divertente, ma allo stesso tempo fedele allo spirito della favola.

Il 5 ottobre La compagnia sassarese Estemporada, diretta da Livia Lepri, proporrà nella Sala concerti del Verdi una prima assoluta dal titolo “Lo stato della materia #ilmutaforme”, una composizione giocosa sul movimento della materia che è in grado di generare azioni che permangono.

Le altre compagnie presennti saranno Asmed, Catrièm, Möbius Dance dall’Inghilterra, Fattoria Vittadini, Arabesque, Spellbound Contemporary Ballet e Ariella Vidach. Come evento collaterale, il 27 settembre si terrà il collaudato “Pranzo con l’autore” alla Libreria Max 88.

L’ospite d’eccezione Alessandro Pontremoli, presidente della commissione Cultura del Mibact – sezione Danza, docente dell’Università di Torino e artefice del manuale “La danza 2.0” adottato nei licei coreutici.

“In un momento in cui siamo subissati di parole vuote e inutili – hanno dichiarato le organizzatrici del festival – cerchiamo di restituire la bellezza a questo mondo attraverso il linguaggio del corpo, quello forse più vero e naturalmente vocato a colmare il vuoto lasciato dalle parole”.

Per la prima volta, sarà pubblicato un magnifico catalogo formato tabloid in 10mila copie gratuite, con tutti i particolari e gli approfondimenti sulla XVI edizione di “Corpi in movimento”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Danzeventi con il sostegno del Comune di Sennori e il patrocinio del Comune di Sassari, della Fondazione di Sardegna, Mibact e Ras. Per la campagna abbonamenti e tutte le informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta eletrronica a danzeventi@gmail.com o chiamare il numero di telefono3406517531.

Questo il programma dettagliato:

SENNORI

21 AGOSTO Ex cava di tufo ore 21.30 CHIASMA

28 AGOSTO Anfiteatro Centro Culturale ore 21.00 ASMED coprod DANZEVENTI / FABRITIA D’INTINO

3 OTTOBRE CENTRO SPORTIVO ore 20.00 KATRIÈM

8 OTTOBRE CENTRO CULTURALE ore 21.00 ARTEMIS DANZA

TEATRO VERDI DI SASSARI

9 SETTEMBRE ore 21.00 LUCIANA SAVIGNANO con PADOVA DANZA

11 SETTEMBRE ore 21.00 MÖBIUS DANCE (Inghilterra)

30 SETTEMBRE ore 21.00 FATTORIA VITTADINI

10 OTTOBRE ore 21.00 TRIBUTE TO DIAGHILEV and NIJINSKY a cura di DANIELE CIPRIANI

12 OTTOBRE ore 20.30 MUSICAL “BIANCANEVE E I SETTE NANI” - I CIPRIX

19 OTTOBRE ore 21.00 ARABESQUE

PALAZZO DI CITTÁ

27 SETTEMBRE ore 21.00 PABLO ARAN GIMENO - TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH

SALA CONCERTI - TEATRO VERDI

29 SETTEMBRE ore 21.00 FATTORIA VITTADINI-DANZA ESTEMPORADA

2 OTTOBRE ore 21.00 BALLETTO DI SARDEGNA

5 OTTOBRE ore 21.00 DANZA ESTEMPORADA

15 OTTOBRE ore 21.00 SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET / ARIELLA VIDACH AIEP

EVENTI COLLATERALI

27 SETTEMBRE “PRANZO CON L’AUTORE” ALLA LIBRERIA MAX 88 CON ALESSANDRO PONTREMOLI – PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “DANZA 2.0”