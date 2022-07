Cagliari. Controlli sui rifiuti, raffica di verbali della Polizia Ambientale

Grazie all’ispezione dei sacchi è stato possibile risalire ad alcuni trasgressori

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono a Cagliari le attività della Polizia Ambientale finalizzate al controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e al contrasto dei comportamenti vietati.

Gli operatori lavorano in incognito e per questo non sempre sono visibili dai cittadini, ma le operazioni non si fermano, tanto che negli ultimi dieci giorni del mese di giugno 2022, sono state contestati contestati parecchi comportamenti vietati dalla normativa sul conferimento dei rifiuti.

Grazie ad accertamenti, controlli, sopralluoghi e verifiche amministrative svolte in collaborazione con il Servizio Igiene del Suolo, l’obiettivo è non solo quello di individuare i colpevoli di comportamenti che creano danni all’immagine della città e alla salute pubblica, con l’errato o l’indiscriminato conferimento dei rifiuti nei giorni e nei luoghi non idonei, ma anche di scoraggiare ulteriori abitudini sbagliate.

Nel dettaglio, le attività dello scorso mese si sono concentrate su alcuni sopralluoghi e presidi nell’Isola ecologica di via Pacinotti, nelle vie Bacaredda, Farina, Costituzione, Piazza Costituzione, La Playam Baylle, Gioberti, Castiglione e Italia.

Da una ispezione di alcuni Sacchi rinvenuti nella vie Bacaredda, Castiglione, Del Lentisco, delle Spighe, Sanna, Riva Villasanta e nell’Isola ecologica di via Pacinotti, sono stati rinvenuti numerosi indizi che hanno permesso l’identificazione dei trasgressori. Agli stessi è stata comminata la relativa multa per un importo che è andato dai 25 ai 600 euro. Le are sono state poi ripulite.

Nella giornata dello scorso 21 giugno, durante i controlli sulle errate esposizioni e il posizionamento dei contenitori su area pubblica, sono state riscontrate diverse irregolarità per quanto riguarda i contenitori in uso alle attività commerciali e sono stati elevati 20 verbali. Altre nove attività commerciali sono state sanzionate sul Lungomare Poetto.

Queste attività sono state posse in essere per mantenere il decoro urbano e sono possibili anche grazie alla collaborazione dei cittadini virtuosi che, effettuando una raccolta puntuale e attenta, sono preziosi per tutta la città. E sono importanti anche le segnalazioni di chi riscontra dei comportamenti scorretti che non producono altro che inquinamento e poco decoro per tutta Cagliari.