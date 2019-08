Attentato incendiario a Ortueri: a fuoco un furgone e un'auto

Chiara la natura dolosa degli eventi.

Di: Redazione Sardegna Live

La notte scorsa a Ortueri ignoti hanno dato fuoco a un furgone e un’auto.

Il primo intervento è stato richiesto intorno alle 3:35, dove le fiamme hanno aggredito il mezzo parcheggiato in via Roma. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono, la stessa che, dopo aver estinto l’incendio e messo in sicurezza l'area, ha dovuto spostarsi per un altro rogo. Alle 4:30 circa in Via Cavour una vettura, una Fiat Panda, è stata data alle fiamme.

In entrambi i casi, sono ingenti i danni subiti dai mezzi e per i Vigili del fuoco è chiara la natura dolosa degli eventi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tonara.