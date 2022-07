Dodici migranti in un appartamento di 170 mq a Cagliari

Affitti fino a 300 euro. Nell'appartamento uno stanzino di 1 mq destinato a una donna ucraina

Di: Redazione Sardegna Live

Erano stipati in 12 in un appartamento di circa 170 mq nel centro di Cagliari e pagavano in nero dai 100 ai 300 euro di affitto. Tra i 12 migranti (di cui due privi di permesso di soggiorno) anche una donna ucraina che aveva a disposizione una stanzetta poco più grande di un metro quadro.

La scoperta è stata compiuta dagli agenti della 2^ Sezione "Contrasto alla criminalità diffusa, straniera e prostituzione" della Squadra Mobile durante un un controllo nel quartiere di Villanova.

L'appartamento, secondo quanto accertato, versava in pessime condizioni igienico sanitarie ed era occupato da 12 extracomunitari tra cui la donna esteuropea. Dalle indagini sarebbe emerso come la casa era stata affittata, con regolare contratto di locazione, da una italiana ad un bengalese il quale, a sua volta, aveva subaffittato i locali agli sventurati extracomunitari.

Il bengalese sarà sanzionato per omessa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza alla cessione dell'immobile e segnalato all'Agenzia delle Entrate per l'omessa registrazione attività alla camera di commercio per l'esercizio abusivo della locazione e affitto in nero con ammende da vanno da 5.000 ai 10.000 euro.