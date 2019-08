Servizi Sociali. Maria Grazia Salaris: “Piena copertura per le leggi di settore”

L’Assessora comunale: “Le risorse saranno garantite dalla Regione Sardegna”

Di: Antonio Caria

L’intero fabbisogno della leggi di settore dei Servizi Sociali verrà coperto. Ad annunciarlo è stato l’Assessora ai Servizi sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris.

“Le risorse saranno garantite dalla Regione Sardegna, che ha destinato maggiori somme per corrispondere ogni intervento preventivato dagli aventi diritto. La carenza di risorse trasferite non ha consentito nelle annualità precedenti di destinare ai beneficiari gli importi completi costringendo l’ente a ripartire proporzionalmente gli importi e ad anticipare gli acconti per l’anno 2019 a copertura delle mensilità del 2018”, si legge nella nota.

“Le richieste in tal senso da parte del Sindaco di Alghero Mario Conoci e dell’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris hanno trovato accoglimento presso l’Assessorato regionale”.

La conferma è arrivata mercoledì a Cagliari, negli incontri svolti sui vari fronti, oltre a quello principale del Cra. “Possiamo ritenerci soddisfatti – ha dichiarato Salaris – perché abbiamo avuto giusto riscontro in Regione. Le nostre sollecitazioni sono state accolte, così da affrontare i forti problemi di questo settore che si presentano senza soluzione di continuità e ai quali dobbiamo rispondere con i mezzi adeguati”.

Anche per quanto riguarda la il progetto “Ritornare a casa”, il Comune di Alghero è riuscito ad ottenere il finanziamento intero dei progetti già in essere del 2018 e i nuovi programmi del 2019.