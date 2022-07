Ollolai: asinelli ai posti di partenza, sta per partire la festa

Il grande evento del 16 luglio torna in diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Il Palio degli Asinelli di Ollolai entra nel vivo. Migliaia di persone sono attese nel cuore dell’isola, sabato 16 luglio per assistere al grande evento dell’estate in Barbagia.

Già nella serata di domani, 15 luglio, musica e spettacolo con la cerimonia inaugurale dell'evento e lo show "Ollolai in festa" in diretta da piazza Marconi su Sardegna Live. Il Gran Galà di presentazione per il palio degli Asinelli vedrà alternarsi sul palco Giuliano Marongiu, Laura Spano, Peppino Bande, Francesca Lai, Davide Guiso. Presenta Roberto Tangianu.

Sabato 16 luglio, alle ore 11 presso la Sala consiliare del Comune di Ollolai, convegno “La Sardegna al naturale” a cura del Distretto Rurale Barbagia. Alle 12, in piazza Marconi, verrà inaugurata l'esposizione delle etnie di asino sardo e asino dell'Asinara in collaborazione col Dipartimento di Ricerca per l’incremento Ippico “AGRIS Sardegna”. Alle 13 si terranno i pranzi comunitari presso le contrade del paese (sos vihinados).

Alle 21 esploderà la festa col 19° Palio degli Asinelli, il 17° Palu de sos vihinados e il Corteo Medievale della Sardegna che avrà come protagonisti gli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta del Palio di Alba (Piemonte) e i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia - Gruppo Città di Oristano. Tra una manche e l'altra, la piazza danzerà accompagnata dalle sonorità dello spettacolo etnico dei Dilliriana con Carlo Crisponi (voce), Gianluca Fadda (voce), Silvano Fadda (organetto), Giovanni Demelas (tastiera).

Alle ore 22 partiranno le batterie eliminatorie mentre alle 23 è prevista la finale del Palio degli Asinelli. Alle 23.30, agonismo e divertimento si incontreranno per il Palu de Sos Vihinados che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico. Presenta Roberto Tangianu, speaker ufficiale Tore Budroni­. L'intera serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul sito web di Sardegna Live e in tv su TeleRegione Live (Canale 88 del digitale terrestre).

"Sarà una serata tutta da vivere - spiega Alessandro Daga, presidente della Pro Loco di Ollolai che organizza l'evento -. La comunità di Ollolai aspetta il palio per tutto l'anno e la grande partecipazione di pubblico contribuisce a fare del palio degli asinelli una festa meravigliosa. Solo chi ha la fortuna di sedere sulle tribune di piazza Marconi e assistere allo spettacolo di colori, agonismo e sana competizione può capire appieno il significato di questo evento".

"Il Palio di Ollolai è la festa di tutti perché tutti diventano protagonisti - commenta Pierpaolo Soro, presidente dell'associazione Ollolai Capitale che affianca la Pro Loco nell'organizzazione del Palio -. Noi siamo pronti, la macchina organizzativa è in moto da mesi per garantire il miglior spettacolo possibile ad appassionati e turisti che sceglieranno di essere con noi. Ci vediamo a Ollolai il 15 e 16 luglio per vivere insieme momenti di passione e condivisione".