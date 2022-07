Cagliari. Nuovi orari dei bagni pubblici del lungomare Poetto

Anticipato l’orario di apertura che rimarrà in vigore per tutta la stagione estiva

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito di numerosissime richieste e segnalazioni di cittadini, è stato anticipato l’orario di apertura dei bagni pubblici del Poetto, che rimarrà in vigore per tutta la stagione estiva.

"Da anni il Poetto rappresenta un luogo di ritrovo fondamentale per gli sportivi che vi si recano tutti i giorni, anche prima del lavoro, per praticare la loro attività preferita all’aria aperta - si legge in una nota del Comune -. Dal nuoto, al ciclismo, alle attività a corpo libero: il lungomare offre uno sfondo perfetto alle migliaia di cagliaritani che lo frequentano regolarmente. Questo, ovviamente, comporta la necessità di poter accedere ai servizi igienici presenti in un’ampia fascia oraria".