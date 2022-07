Vaccini: al via quarta dose per over 60 nella Asl di Sassari

Tre i Centri vaccinali operativi nel Nord Ovest della Sardegna: Alghero, Ozieri, Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Avviata anche nella Asl n. 1 di Sassari la vaccinazione con la quarta dose (second booster) per tutti gli over 60 e over 12 fragili. Sono tre i Centri vaccinali operativi nel Nord Ovest della Sardegna: Alghero, Ozieri, Sassari. In questi giorni, la Asl di Sassari, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, sta provvedendo a potenziare la campagna vaccinale al fine di garantire la vaccinazione ai cittadini che rientrano nelle categorie coinvolte.

Al momento sono tre i Centri Vaccinali che garantiranno l'inoculazione della quarta dose, ma a breve, in accordo con le amministrazioni comunali, verranno organizzati degli appuntamenti vaccinali sul territorio.

Il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica invitano la popolazione a prenotare la vaccinazione al fine di programmare al meglio la somministrazione del farmaco, anche se in queste prime giornate verrà garantita la vaccinazione anche alle persone che si presenteranno nei Centri vaccinali sprovvisti della prenotazione. In particolare verrà garantita una corsia preferenziale agli over 12 fragili.

"La prenotazione garantisce minori tempi d'attesa e flussi regolari delle vaccinazioni", spiega l'azienda in una nota.. Il centro vaccinale di Sassari - Rizzeddu nella Palazzina Q - Ingresso da via Rockefeller è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19 (dal 15 luglio); quello di Alghero nel Servizio di Igiene Pubblica, via Paoli, n. 32 dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 18, mentre a Ozieri nei Laboratorio analisi dell'ospedale "Segni" il giovedì, dalle 15. 30 alle 17.