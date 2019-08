Per ottenere il reddito di cittadinanza che le era stato regolarmente riconosciuto, una disoccupata è dovuta ricorrere all'aiuto dei carabinieri

I militari sono riusciti a dimostrare l'inadempienza di alcuni uffici locali delle Poste e dell'Inps

Di: Redazione Sardegna Live

Per ottenere la tessera gialla del reddito di cittadinanza che le era stato regolarmente riconosciuto, una disoccupata sarda di 58 anni e' dovuta ricorrere all'aiuto dei carabinieri.

Per mesi, dallo scorso aprile, la donna, residente a Jerzu, aveva fatto inutilmente avanti e indietro fra casa sua, le Poste e gli uffici Inps, ma la tessera per ritirare il contante non le veniva consegnata per problemi burocratici.

Oltre al danno, tra l'altro, la beneficiaria ha subito una decurtazione mensile del 20% della somma che le era stata assegnata, proprio per non aver ritirato per tempo il denaro. Esasperata, la 58enne si e' rivolta ai carabinieri della compagnia di Jerzu, il cui intervento e' stato risolutivo.

I militari sono riusciti a dimostrare l'inadempienza di alcuni uffici locali delle Poste e dell'Inps e in poche settimane hanno fatto valere le ragioni della donna che poi, proprio da loro, si e' vista recapitare la tessera del reddito di cittadinanza.