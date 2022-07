Covid. Casi in Sardegna ancora sopra quota 3mila

Cinque i decessi registrati nell’ultimo bollettino e quasi 40mila persone in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque decessi e 3087 ulteriori casi confermati di positività da Covid (di cui 2860 diagnosticati da antigenico) in Sardegna secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’unità di crisi regionale. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9807 tamponi con un tasso di positività del 31,4%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (uno in meno), mentre quelli in area medica sono 155 (tre in più). Sono invece 39363 le persone attualmente in isolamento domiciliare (+ 699). Nel dettaglio i cinque decessi sono due donne di 66 e 94 anni e un uomo di 89, residenti nella Città metropolitana di Cagliari; una donna di 77 anni e un uomo di 88, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano.