La storia di Rachele Somaschini, testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Di: Redazione Sardegna Live

Nella splendida cornice di Padru è andata in scena la XII Rassegna Folk Padrese. Tra i tanti artisti ed i gruppi folcloristici della cultura sarda, in una serata totalmente dedicata alle Donne mi è stata data l’opportunità di parlare della mia campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #CorrerePerUnRespiro.

Mi chiamo Rachele Somaschini, ho 25 anni e sono un pilota di rally ed Istruttore di guida sicura e sportiva. Dalla nascita combatto contro la malattia genetica più diffusa che rimane ancora poco conosciuta: la fibrosi cistica.

Ritenendomi più fortunata per l'evoluzione meno severa della patologia rispetto a tanti miei coetanei, a soli 16 anni sono diventata Testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus prestando la mia immagine ritenendo di voler avere un ruolo attivo nella lotta alla patologia. Così nel 2016, ho creato l'iniziativa #CorrerePerUnRespiro che unisce la mia passione per i motori a ciò che mi sta più a cuore: sensibilizzare e diffondere la conoscenza della fibrosi cistica e nel contempo raccogliere fondi da destinare alla ricerca, che è l'unica realtà che potrebbe cambiare il destino degli affetti, trovando una cura che ad oggi non c'è.

La Sardegna è un’isola a cui devo tanto: una meravigliosa infanzia dettata dalle origini sarde di mia mamma e le tante le iniziative attive a favore della Ricerca scientifica.

Il supporto ed il grande cuore dei Sardi hanno fatto sì che nascesse una profonda collaborazione iniziata con la mia partecipazione alla Cronoscalata di Tandaló e che ha avuto seguito grazie alla Famiglia Imperio.

Un sodalizio fortemente voluto, che si è rafforzato con la Festa del Pilota, il Corso Navigatori e Piloti Alberto Ganau, il Trofeo dedicato a #CorrerePerUnRespiro nel Campionato Italiano Slalom ed il supporto del Gruppo Santu Miali di Padru da cui continuano ad arrivate importanti donazioni alla Ricerca.

Ho sempre pensato: “Una ragazza che corre in auto cattura spesso l’attenzione della gente e questo mi aiuta a portare un messaggio forte: “la malattia non vincerà se si sostiene la ricerca”. Grazie alla forza dei Social Network riesco a mantenere i contatti con gli appassionati ed i fans che oggi mi seguono e condividono con me successi, cure mediche, Campagne di raccolta fondi FFC. È proprio ciò che avevo in mente. Oggi #CorrerePerUnRespiro ha finanziato importanti progetti di ricerca per un totale di 130.000€ tra cui quello di eccellenza "Task Force For Cystic Fibrosis" che è oggi nella fase pre-clinica avendo già individuato una molecola promettente per il 70% dei malati e per il quale occorrono ancora finanziamenti importanti.”

Ci sono innumerevoli modi per contribuire e sostenere la ricerca: in questo periodo di dichiarazione è importante donare il 5X1000 indicando il codice fiscale ‪93100600233 della FFC nel riquadro ricerca scientifica, sul sito ‪correreperunrespiro.it trovate tutti i gadget dedicati, mentre l'iban per le libere donazioni IT27E0200811718000102134939. Conto corrente intestato a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, causale: #correreperunrespiro”.