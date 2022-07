Bitti. Incidente sul lavoro, 21enne in gravi condizioni

Il giovane è stato trasportato in elicottero a Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio in un'azienda per la lavorazione del marmo, a Bitti. Un giovane di 21 anni è rimasto incastrato con la testa all'interno di un macchinario nell'attività al centro abitato del paese.

Immediato il soccorso dei colleghi che sono riusciti a disincastrarlo e a dare l'allarme al 118. Appena arrivati nel luogo dell'incidente i medici hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno trasportato in elisoccorso all'ospedale civile di Sassari. Le condizioni del ragazzo sono gravi, avendo riportato un importante trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare eventuali responsabilità.