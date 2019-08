Torna a risplendere il nuraghe Palmavera

Domani alle 19.30 l’inaugurazione

Di: Antonio Caria

Nuova linfa per il sito archeologico di Palmavera che torna al suo antico splendore grazie grazie ai lavori di restauro e valorizzazione effettuati nell’arco dell’ultimo anno dal Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il finanziamento del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Insieme alle nuove scoperte e agli interventi di tutela degli ambienti, sono stati realizzati anche un sistema di diffusione sonora, la predisposizione di una rete wi-fi e un impianto di illuminazione che consentiranno una migliore e più affascinante fruizione del nuraghe in notturna. Inoltre è in corso lo sviluppo di un impianto di realtà aumentata, finalizzato ad una più coinvolgente e chiara esperienza della vita del monumento

Domani alle 19,30 è in programma l'inaugurazione alla presenza del Sindaco di Alghero Mario Conoci.