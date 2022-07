Ad Alghero il tour del decennale di Lercio

“Dopo pandemia e guerra mondiale, questo 2022 vi riserva anche il tour del decennale di Lercio. Arrendetevi e venite a vederci, come direbbe Orsini”

Di: Redazione Sardegna Live

Tutto pronto ad Alghero per lo spettacolo di domani, giovedì 14 luglio, ore 21, con Lercio e Fabio Celenza per l'Alguer Comedy Show, la nuova rassegna organizzata dalla Fondazione Alghero in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che ha portato in città i volti più noti della comedy italiana.

Sul palco del Quarter uno spettacolo che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali (Home, Medimex, Primo Maggio di Taranto, Sziget di Budapest).

Battute fulminanti e telegiornali improbabili terranno compagnia al pubblico per un'intera serata.

Per partecipare all'evento ticket online e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13. Per tutte le informazioni sulla rassegna bit.ly/AlguerComedyShow.

Nel video in basso Gianni Zoccheddu della redazione di Lercio.

Lercio.it nasce come blog personale di Michele Incollu nell'ottobre 2012. Dopo poco diventa blog collettivo occupato dai ragazzi di Acido Lattico (ex frequentatori assidui della Palestra di Daniele Luttazzi), gruppo satirico nato qualche anno prima. Nel tempo, Lercio assume le identità dei suoi autori (oltre 20), tramutandosi in vero e proprio organo di informazione che produce a getto continuo fictional news, e da anni promuove la satira su temi come politica, sesso, morte e religione, e irride il cattivo giornalismo che dall’avvento di Internet è sempre più prorompente.