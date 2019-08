A Orosei tutto il fascino di un'Isola per la 7^ edizione di "Colores, sonos, cantos e ballos de Sardinna"

Il 9 agosto un grande evento di musica e danze proposto dal Gruppo Folk "Santa Rughe"

Di: Redazione Sardegna Live

L'affascinante borgo di Orosei è pronto a vivere un nuovo entusiasmante appuntamento targato Gruppo Folk "Santa Rughe". L'associazione culturale, attiva da anni per conservare e riproporre il patrimonio folkloristico del centro baroniese, propone la 7^ edizione dell'evento "Sonos, colores, cantos e ballos de Sardinna", una vetrina sull'Isola che vedrà esibirsi sul palco le più interessanti formazioni del panorama folkloristico sardo.

La manifestazione, in programma il 9 agosto alle 22, andrà in scena in piazza del Popolo presentata da Roberto Tangianu. I ragazzi del Santa Rughe saranno in buona compagnia e i presenti potranno assistere alle esibizioni dei gruppi folk Serra Ilighes di Sorradile, Santu Predu di Nuoro, Antonia Mesina di Orgosolo, Santa Maria di Guasila e Santa Rughe di Uri. Spazio anche ai canti con il Cuncordu e Tenore di Orosei, il Tenore di Orosei e il Gruppo Etnico Juntos di Orosei.

A seguire balli in piazza con Gianpaolo Piredda, Patrizio e Angelo Mura.