L’#ALGHEROESPERIENCE entra nel vivo: gli appuntamenti della settimana

Sei mesi di grande musica, teatro e cultura: un cartellone ricchissimo, per tutti i gusti. Amministrazione e Fondazione Alghero confermano l’impegno ed investono in eventi e spettacoli di qualità

Di: Redazione Sardegna Live

Entra nel vivo #ALGHEROEXPERIENCE, la stagione di eventi più lunga e ricca di sempre, con appuntamenti capaci di intercettare i gusti più svariati per soddisfare anche i turisti più esigenti. Dalla giornata odierna per l'intera settimana, un lungo filo unisce concerti jazz col ritorno di Paolo Fresu, il teatro, la travolgente comedy degli artisti più applauditi, la musica e l'enogastronomia. Tutti gli eventi avranno una cornice social con curiosità e foto. Il programma completo con tutti i dettagli dei singoli eventi del cartellone #algheroexperience e le informazioni per l'acquisto dei biglietti dei vari concerti e spettacoli sono disponibili su www.algheroturismo.it e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13.

Dopo Gué (18 giugno), Ginevra Di Marco (26 giugno), è il turno di Paolo Fresu (15 luglio) e Alice canta Battiato (16 luglio), per poi proseguire con Tananai e Villabanks (30 luglio), Ernia (4 agosto), Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly (5 agosto), Psicologi (6 agosto), Irama (8 agosto), Madame e Chiello (10 agosto), Litfiba (13 agosto), Fabri Fibra (16 agosto), Rkomi (20 agosto), Andrea Pucci (21 agosto), Gianna Nannini (24 agosto), Subsonica (26 agosto), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre).

E ancora: l’Orchestra Jazz della Sardegna, i Neri per Caso, Marcello Peghin, Enzo Favata, Filippo Graziani, Benito Urgu, Jacopo Cullin, i concerti d’autore del Barnasants e tanti altri artisti. Grande spazio al teatro, alla danza e alla comedy con le firme prestigiose di Lercio e Fabio Celenza, Angelo Duro, Katia Follesa e Angelo Pisani, I Panpers e Michela Giraud. Ritorna il festival del Cinema delle terre del mare nelle più belle spiagge cittadine, l’animazione urbana ed il teatro di strada per le vie del centro storico del Mamatita Festival, gli ospiti internazionali del festival letterario Dall’Altra Parte del Mare, le letture a Villa Edera e il Birralguer Sardinia Craft Beer Festival.

LUNEDÌ 11 LUGLIO Ore 21.00

Rassegna “Teatri di prima necessità_Quante storie”

Identità Negate da Alda Merini, Consuelo Velàzquez, Manlio Massole, Mikis Theodorakis,

Marianas Yonusg Blanco, Emily Dikinson, Mariangela Gualtieti di e con Gisella Vacca musiche dal vivo Nicola Meloni

A cura della Compagnia Teatro d’Inverno | Produzione Il Crogiuolo

Dove: Teatro Civico

Biglietti: € 5

Info: T. +39 333 8578630 | prenotazioni@teatrodinverno.it

GIOVEDÌ 14 LUGLIO Ore 21.00

Alguer Comedy

LERCIO e FABIO CELENZA Alive Show | spettacolo di satira

Dove: Lo Quarter

Biglietti: € 8 primo settore (da 1 a 300) | € 5 secondo settore (da 301 a 700) presso Atelier#3 via Carlo Alberto, 84



VENERDÌ 15 LUGLIO Ore 21.30

Jazzalguer V edizione

PAOLO FRESU, RITA MARCOTULLI, JAQUES MORELENBAUM | concerto A cura di Bayou Club Events

Dove: Lo Quarter

Biglietti: € 30 primo settore – € 25 secondo settore - € 20 terzo settore

Info: bayouclub.info@gmail.com | Prevendite online su www.mailticket.it



SABATO 16 LUGLIO Ore 21.00

CEDAC Stagione di prosa Estate

Alice canta Battiato | concerto

con Alice (voce) e Carlo Guaitoli (pianoforte)

A cura del CEDAC

Dove: Lo Quarter

Biglietti: € 20,00 | Abbonamento 5 spettacoli: € 70,00

Info:iousaidaniela@tiscali.it |T.+393494127271 Biglietti on line www.vivaticket.it



SABATO 16 LUGLIO Ore 10.00

Akènta Day | emersione Akènta Sub e pranzo in barca

A cura della Cantina Santa Maria la Palma Dove: Punta Giglio; Info prenotazioni www.akentaday.it



SABATO 16 LUGLIO dalle ore 21.30

Akènta Night | musica, dj set e feste nei locali aderenti

A cura della Cantina Santa Maria la Palma Dove: Locali aderenti



DOMENICA 17 LUGLIO Ore 21.00

Alguer Comedy

È inutile a dire | spettacolo di e con Jacopo Cullin; Dove: Lo Quarter;

Biglietti: € 28 | Prevendita sul circuito Box Office