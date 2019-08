Costa Smeralda, cresce il valore di ville e case

Massimo Marcialis: “Una performance di cui siamo orgogliosi”

Di: Antonio Caria

Cresce in Costa Smeralda il valore sia delle ville (+ 19,4%) che delle case (+ 20,3%).

“L'area del Consorzio Costa Smeralda ha saputo incrementare il proprio valore in maniera molto importante – ha dichiarato il Direttore generale del Consorzio Massimo Marcialis -. Se nel 2007, ultimo periodo prima della Grande recessione, il valore massimo delle ville della Costa Smeralda in ottimo stato era pari a 10.960 euro al metro quadrato, oggi, secondo i dati del 2018 della Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, il valore è cresciuto a 13.000 euro al metro quadrato, con un aumento rispetto al 2007 del 18,6%. Le ville con uno stato conservativo normale valevano 7.900 euro al metro quadro nel 2007 e oggi valgono 9.500 euro, con un aumento del 20,3%”.

“Ma la crescita di valore non ha riguardato solo le ville – ha aggiunto -. Anche le case di civile abitazione hanno registrato un aumento. Quelle in stato di conservazione normale non hanno avuto cambiamenti: valevano e valgono, nei prezzi massimi, 5.200 euro al metro quadro. Le abitazioni civili del Consorzio Costa Smeralda in ottimo stato di conversazione valevano 6.200 euro al metro quadro nel 2007 e oggi, sempre secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, valgono 7.400 euro al metro quadro, con un aumento del 20,3%”.

“In Italia, come dicono i numeri pubblicati periodicamente dall'Istat, il mercato immobiliare ha avuto un calo medio tra il 23 e il 25% tra il 2010 e il 2019 – ha concluso Marcialis -. Crediamo che l'incremento della Costa Smeralda sia qualcosa di unico, una performance di cui siamo orgogliosi e su cui ha inciso anche la nostra organizzazione consortile”.