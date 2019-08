Michele Pais riceve il sindaco di Alghero Mario Conoci: “Il centro anziani di via della Resistenza sarà ristrutturato”

Il Presidente del Consiglio regionale: “Recupereremo un edificio di grande pregio”

Di: Antonio Caria

Sarà ristrutturato e tra qualche anno potrà nuovamente ospitare circa 100 persone il centro residenziale per anziani di Alghero di viale della Resistenza, progettato dall’architetto Antonio Simon Mossa.

La decisione di utilizzare i 7 milioni e 900 mila euro stanziati dalla Regione per riportare all’antico splendore un edificio di grande valore storico e culturale è stata ufficializzata questa mattina in un incontro tra il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il sindaco di Alghero Mario Conoci.

La struttura, di circa 6000 metri quadri, è fatiscente ed è stata sgomberata totalmente perché nel luglio dello scorso anno è crollato il tetto. Da allora gli ospiti sono stati trasferiti momentaneamente nell’ostello della gioventù di Fertilia.

“Con questa decisione – queste le parole di Pais – recupereremo un edificio di grande pregio non solo per Alghero ma per l’intera Sardegna. Inoltre, riporteremo di nuovo a casa gli anziani che potranno finalmente usufruire di una struttura accogliente e all’avanguardia”.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino algherese che ha detto che i fondi regionali “Permetteranno di riaprire una struttura che diventerà un centro residenziale per la terza età funzionale non solo per gli anziani ma per tutta la città. Il centro – ha annunciato il primo cittadino – sarà intitolato al progettista Antonio Simon Mossa. La struttura dovrebbe essere ultimata entro tre anni”.