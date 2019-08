Università Nuoro, offerta formativa 2019-2020: 6 i corsi di laurea

E poi: curricula specialistici, master, corsi di perfezionamento post universitari e Summer Schools internazionali

Ecco l'offerta formativa presso il Polo Universitario di Nuoro:

- Sei i corsi di laurea: Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali, Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali (due indirizzi di specializzazione), Corso di Laurea Triennale in Infermieristica (30 posti disponibili), Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (tre indirizzi di specializzazione), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (erogato in videoconferenza), Corso di Laurea Triennale in Progettazione, Gestione e Promozione degli Itinerari Turistici della Cultura e dell’Ambiente;

- Tre Summer Schools internazionali;

- Tre Curricula specialistici;

- Due master;

- Due corsi di perfezionamento post universitari.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'università al seguente indirizzo www.uninuoro.it