Pabillonis. Preleva 1000 euro per un’anziana e se li intasca, denunciata

Nei guai un’operatrice socio sanitaria di 41 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Ha prelevato 1000 euro al bancomat per conto di un’anziana, facendosi dare carta e pin, ma una volta effettuata l’operazione si è intascata i soldi e ha riferito alla pensionata che non aveva potuto effettuare il prelievo perché il bancomat non era funzionante e non aveva erogato il contante.

Per questo motivo un’operatrice socio sanitaria di 41 anni è stata denunciata per appropriazione indebita dopo che la stessa anziana si è rivolta ai carabinieri di Pabillonis.