Ubriaco alla guida va contromano sulla 131, denunciato

Numerose le chiamate arrivate al numero di emergenza 112. L'uomo è stato intercettato nella zona di Serrenti

Di: Redazione Sardegna Live

Ha percorso in contromano con la sua Jeep Renegade la 131 in direzione Cagliari, creando pericolo alla circolazione stradale e all’incolumità dei viaggiatori. Numerose le chiamate arrivate al numero di emergenza 112, con i carabinieri della Stazione di Nuraminis e quelli del NORM della Compagnia di Sanluri che sono intervenuti nella zona di Serrenti.

L’uomo, un 39enne di Uta, è stato intercettato dai militari all’altezza del km 33 ed è stato sottoposto ad accertamenti, risultando positivo all’esame dell’etilometro con un tasso di 2.04 g/l. Per lui è scattata la denuncia da parte dei carabinieri per guida in stato di ebbrezza. La macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente è stata ritirata.