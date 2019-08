Forza un distributore di bevande per rubare le monetine, arrestato dalla Polizia

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Aldo Castoldi, 48enne di Carbonia, pregiudicato, responsabile di furto aggravato. Nella serata di ieri, sulla linea 113 del Commissariato di Carbonia è pervenuta una richiesta di intervento per una persona che tentava di forzare l’ingresso della struttura Asl in Piazza San Ponziano.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Squadra Volante che, arrivando all’indirizzo indicato, ha notato, fuori dallo stabile, il pregiudicato già noto agli operatori per i precedenti di polizia che teneva in mano una busta di tela.

I poliziotti hanno fermato il Castoldi e lo hanno trovato in possesso, occultati nell’interno della busta, di un piede di porco, una torcia e un sacchetto con delle monete pari a 102,45 euro asportate poco prima dal distributore automatico di bevande collocato all’interno degli uffici.

Castoldi è stato tratto in arresto per furto aggravato e su disposizione del pm è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa di essere condotto nella mattinata odierna per l’udienza con rito direttissimo