Covid. Casi in calo in Sardegna, due i morti

Quasi 35mila le persone in isolamento domiciliare. Tasso di positività al 22%

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue il calo dei contagi da Covid in Sardegna. Sono 2033 (di cui 1836 diagnosticati da antigenico) i casi registrati nelle ultime 24 ore. Due i decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9191 tamponi con un tasso di positività che scende di 10 punti sino ad arrivare al 22%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (uno in più), mentre calano (-3) quelli in area medica, che ora sono 159. Sono infine 34965 le persone in isolamento domiciliare (+673).