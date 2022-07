Sassari. Vasto rogo tra la frazione di Tottubella e la località Nuraghe Bonassai

Sul posto sta intervenendo anche un Canadair che poco prima aveva effettuato lanci di estinguente anche su un altro rogo scoppiato nel Nuorese

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

Preoccupa il rogo che si è sviluppato all'altezza della borgata Sassarese di Tottubella, sulla statale 291 che collega Sassari ad Alghero, non lontano dall'aeroporto di Fertilia. Le forti volate di maestrale continuano a spingere le fiamme con la statale invasa dal fumo e chiusa all'altezza della Rotonda dei due mari. Sul posto sta intervenendo anche un Canadair che poco prima aveva effettuato lanci di estinguente anche su un altro rogo scoppiato nel Nuorese.

Il mezzo aereo della protezione civile nazionale è stato impegnato, infatti, per domare le fiamme a Torpè in località Fonte di Posada. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri della flotta regionale di Farcana e Alà dei Sardi. Nel frattempo, un altro incendio si registra in Gallura, a Berchidda, dove stanno operando altri due elicotteri regionali. E proprio la protezione civile della Sardegna ha emanato un’altra allerta per rischio "alto" di incendi per domani, domenica 10 luglio. Stavolta è interessata l'area del Goceano, l'alta Gallura e il Campidano.