Simona Canu incanta la Mannoia

Ecco il video dove cantano ‘Il cielo d’Irlanda’ trasformando il duetto in una grande emozione

Di: Roberto Tangianu

Simona Canu si definisce una persona ‘speciale’, ma non per la sindrome che caratterizza i suoi lineamenti, ma per aver fatto della sua ‘diversità’ un valore, un motivo in più per indossare la sua vita attraverso le storie che scrive, la sua arte attraverso i quadri che dipinge, la sua musica attraverso la passione per il canto e la batteria che suona con energia e carattere.



Simona è di Calangianus e compone alcune delle canzoni che interpreta, ama la poesia.



L’altra sera a Oristano, grazie all’Agenzia ‘Applausi’ di Salvatore e Pina Corona ha conosciuto uno dei suoi idoli, Fiorella Mannoia, che ad un certo punto del concerto l’ha invitata a cantare ‘Il cielo d’Irlanda’ trasformando il ‘duetto’ in una grande emozione che ha coinvolto i presenti.





Domenica scorsa, a Sant’Antonio di Gallura, la giovane ragazza ha fatto dono di un suo dipinto a Giuliano Marongiu, rivelando ancora una volta il suo talento poliedrico d’artista.