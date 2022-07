Incendio alle porte di San Teodoro, chiuso un tratto di strada

Comunicazione urgente del Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Comunicazione urgente del Comune di San Teodoro attraverso la pagina Facebook.

“Causa incendio alle porte del paese tutto il tratto intorno alla zona villaggio Tamerici è interdetto alla circolazione. Le auto in transito sono invitate a non fermarsi per osservare e creare ostacolo alle operazioni di soccorso”.