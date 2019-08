Entra in casa di un anziano per regalargli generi alimentari, ma gli ruba 90 euro dal portafogli. Arrestato dai Carabinieri

L’episodio è stato denunciato in caserma dall’anziano, i militari hanno rintracciato il ladruncolo

Di: Alessandro Congia

La banalissima scusa di regalargli del cibo, in particolare dei pacchi di pasta, ha fatto scattare le reali intenzioni del ladruncolo di appropriarsi del denaro dell’anziano 84enne: così, il 27enne Alessandro Ortu, residente a Guspini, celibe, disoccupato, pregiudicato, è finito in manette, dopo la denuncia presentata dalla vittima che ha descritto nei particolari i tratti somatici del ragazzo.

Ortu ha dunque approfittato di un momento di distrazione dell’anziano per sfilargli dal portafogli, poggiato su un mobile, alcune banconote, in tutto 90 euro. Accortosi del furto, l’84enne si è recato dai Carabinieri e ha raccontato il raggiro, così i militari si sono messi alla ricerca del 27enne.

Ortu è stato accompagnato ai domiciliari, in stato d'arresto, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di domani, presso il Tribunale di Cagliari.