Le segnalazioni Ufo dei nostri lettori. Avvistamenti da Sassari e da Ozieri

I VIDEO

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri abbiamo pubblicato un articolo riguardo una segnalazione di un oggetto non identificato di cui ha parlato il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu. Due giorni fa “dopo le ore 24, è accaduto che due persone, mentre si trovavano sulla spiaggia di "Su Triarzu" vicino a Posada, in Baronìa, per prendere il fresco e ammirare le stelle, notavano sul mare, in direzione di Budoni, una fonte luminosa che faceva delle partenze ad elevata velocità per poi fermarsi improvvisamente. “Si muoveva in fretta. Si fermava, tornava indietro e poi ripartiva velocemente”, hanno riferito i testimoni, ancora increduli e scossi, al responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici.

In seguito a questo articolo, diversi lettori ci hanno scritto per segnalarci altri avvistamenti. In particolare, da Sassari e da Ozieri.

“Anche io ieri notte ho notato questa luce luminosa in cielo verso le 22:30. Magari si tratta dello stesso avvistamento di Budoni. Io l’ho vista a Sassari”.

“Riguardo l'articolo sugli ufo di quest'oggi, ho un video fatto a Ozieri il 27 giugno alle 4:50 della mattina. Ho filmato con il cellulare, ma non rende tanto. La luce dell'oggetto era luminosissima, sono appassionato di fotografia avrei potuto fotografare, ma sarebbe stato impossibile visto i movimenti, su Flight radar nessun segnale e poi i motori dell'aereo si sentono e si vedono le luci di navigazione, qua non si sentiva niente e nessuna luce di segnalazione”.

Ringraziamo i nostri lettori e pubblichiamo i video inviatici. Il primo riguarda la segnalazione da Sassari, il secondo da Ozieri.