Al via oggi il servizio bus navetta per la bellissima costa del Sulcis Iglesiente

Collegherà la frazione di Nebida con Masua, la spiaggia di Masua e il sito di Porto Flavia

Di: Redazione Sardegna Live

Con un viaggio inaugurale alle 10 è stato attivato nella mattinata di oggi il servizio di bus navetta che collegherà la frazione di Nebida con Masua, la spiaggia di Masua e il sito di Porto Flavia.



Il bus navetta comunale partirà dal nuovo parcheggio realizzato presso l’ex campo sportivo di Nebida e sarà attivo tutti i giorni con diverse corse tra le ore 10 e le ore 19.



Il servizio, disponibile per la stagione estiva a cura di Iglesias Servizi, società in house del Comune di Iglesias, sarà gratuito per quanti usufruiranno del nuovo parcheggio (del costo di 3 euro a vettura per tutto il giorno) e consentirà a residenti e visitatori di avere un collegamento più agevole verso le spiagge del litorale e verso Porto Flavia.

“Grazie al nuovo parcheggio ed al servizio di bus navetta – ha messo in evidenza il Sindaco Mauro Usai – si potrà lasciare la propria auto nell’area di sosta e raggiungere le spiagge e Porto Flavia in maniera più semplice e sicura, limitando il traffico. Un servizio di grande importanza, che viene incontro alle esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il nostro litorale ed i nostri siti turistici”.