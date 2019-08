Lorella Cuccarini ad Alghero. Conoci: “Ha apprezzato la citta e le sue bellezze ambientali e culturali”

La presentatrice in città per registrare la puntata di Linea Verde Grand Tour che andrà in onda su Rai 1 venerdì 23 agosto alle 21.30

Di: Antonio Caria

Anche il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha voluto assistere alla visita di Lorella Cuccarini.

La popolare conduttrice si trova in città per registrare la puntata di Linea Verde Grand Tour che sarà trasmessa in prima serata, su Rai Uno, venerdì 23 agosto alle 21.30.

“Alghero città turistica, con la sua storia, la sua identità, le sue eccellenze si promuove nel migliore dei modi con un focus sulla sue produzioni di qualità e peculiarità principali, tra cui il Corallo Rosso. Stamattina la registrazione nel centro storico con Lorella Cuccarini che ha condotto alcune interviste con gli operatori del settore e che ho incontrato stamattina per un saluto”, queste le parole del primo cittadino.

“Lorella Cuccarini – conclude Conoci – ha espresso apprezzamento per la città e per le sue bellezze ambientali e per le peculiarità culturali”.