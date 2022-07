A Olbia e Porto Rotondo stop ai cantieri per 20 giorni in centro

Ordinanza del sindaco Nizzi per tutelare il diritto al relax dei vacanzieri

Di: Redazione Sardegna Live

Venti giorni di stop ai cantieri dei privati nel centro storico di Olbia e a Porto Rotondo. Lo ha deciso il sindaco Settimo Nizzi con un'ordinanza che vieta di effettuare lavori dall'1 al 20 agosto per cercare di coniugare esigenze dei privati con il diritto al relax dei vacanzieri.

"È nostra intenzione - spiega il primo cittadino - favorire la piena ripresa delle attività edilizie, dopo i rallentamenti dovuti alla pandemia, senza per questo dimenticare la forte vocazione turistica del territorio. Per questo abbiamo previsto uno stop ai lavori edili privati per venti giorni e non per due mesi come negli anni pre Covid. Il lasso di tempo sarebbe troppo ampio e riteniamo che la soluzione trovata riesca a conciliare le diverse necessità".

Oltre alla sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata, le aziende interessate dovranno lasciare libere da materiali da costruzione marciapiedi e strade eventualmente occupati per le attività, anche se autorizzate, e restituirle all'uso pubblico. Sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste.