Bottino milionario di farmaci rubati al Santissima Trinità, indagano i Carabinieri

Ecco cosa tutto è stato rubato dal nosocomio di Is Mirrionis, stima dell’ammanco circa 600mila euro

Di: Alessandro Congia

Stamattina i Carabinieri della stazione di Sant’Avendrace della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso l’ospedale Santissima Trinità in via Is Mirrionis, dove i responsabili del servizio di farmacia ospedaliera hanno denunciato il furto di numerose confezioni di farmaci, molti dei quali di ingente valore economico, tra cui molti chemioterapici ed immunodepressivi, che sarebbero stati asportati illecitamente nel corso di questo fine settimana. Le indagini dei militari del 112 sono in corso e verosimilmente il furto supererebbe il valore di mezzo milione di euro. Chi ha forzato le porte antipatico del reparto per poi giungere nel padiglione Farmacia, è andato dritto e sicuro, agendo nel cuore della notte: riempiti i borsoni, via col malloppo di medicinali. Un duro colpo per la direzione sanitaria che ora dovrà sopperire all'ingente ammanco chiedendo alle altre strutture ospedaliere i farmaci essenziali per i pazienti in degenza.