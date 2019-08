Alghero accoglie Lorella Cuccarini

La popolare presentatrice in città per girare una delle cinque puntate di Linea Verde Grand Tour per Rai 1

Di: Antonio Caria

La popolare presentatrice Lorella Cuccarini è, oggi, ad Alghero per registrare una delle 5 puntate di Linea Verde Gran Tour che andrà in onda su Rai 1.

Un bagno di turisti ha voluto vedere da vicino la conduttrice che ha girato per alcune vie di Alghero.

La Cuccarini non si è negata alle tante foto richieste dai visitatori.