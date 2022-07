Muravera. In corsia di sorpasso va a sbattere contro auto che stava svoltando

Due giovani fratelli a bordo di una Panda sono finiti in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 8.25 di questa mattina a Muravera, sulla ex SS 125, si è verificato un sinistro stradale tra una Ford Focus condotta da un 76enne residente a Roma e una Fiat Panda con un 22enne di Quartu Sant'Elena alla guida, con a bordo il fratello 20enne.

Secondo quanto ricostruito, la Panda, in fase di sorpasso di un’altra auto, è entrata in collisione con la Focus, che procedendo sullo stesso senso di marcia aveva iniziato a svoltare a sinistra per l'ingresso in un podere.

Entrambi gli occupanti della Panda, rimasti incastrati nell'abitacolo, sono stati estratti dall'auto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito e trasportati dal servizio 118 al Policlinico di Monserrato per accertamenti e cure; non versano in pericolo di vita.

Sul posto intervenuti per i rilievi di legge e per regolare la viabilità i carabinieri della locale stazione e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito.