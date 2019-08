“Florinas in Giallo”, domani il terzo appuntamento

Alle 21.00, nella piazzetta di via Sassari, Renato Troffa e Ciro Auriemma presentano il noir ambientato a Carloforte “Piove deserto”

Di: Antonio Caria

Saranno Ciro Auriemma e Renato Troffa i protagonisti del terzo appuntamento di Florinas in Giallo-l’Isola dei Misteri”, in programma domani 5 agosto alle 21.00, nella piazzetta di Via Sassari.

I due presenteranno il noir “Piove deserto”, ambientato in una Carloforte in bilico tra l’immobilità del presente, un passato avventuroso e meticcio, e i postumi di un’industria crollata con la stessa repentinità con cui era sorta nel secolo scorso.

L’opera parla della misteriosa sparizione di Davide, un operaio, che forse è morto, o forse ha semplicemente deciso di far perdere le proprie tracce per incassare i soldi dell’assicurazione. Sul caso indaga Leo Mari, il detective che, come assicurano i due autori, “Tornerà nei prossimi romanzi, l’abbiamo immaginato come un personaggio seriale, e poi i lettori e le lettrici ci dicono che vogliono saperne di più sul suo passato da ex poliziotto, ex alcolista, ex marito, quindi in futuro lo metteremo ulteriormente alla prova”.