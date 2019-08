Nasce Lega Giovani. Piras: “In mezzo alla gente per scrivere il futuro dell’isola”

Il coordinatore regionale: “Un passo storico per la nostra grande famiglia”

Di: Antonio Caria

Da lunedì 29 luglio, in Sardegna è presente “Lega Giovani”. Ad Oristano, infatti, ha preso corpo il movimento politico giovanile sardo del partito di Matteo Salvini.

Erano presenti i deputati Andrea Crippa (coordinatore uscente della “Lega Giovani”) e Luca Toccalini (coordinatore regionale dei giovani in Lombardia).

Ad aprire i lavori, nella sede di via Tirso, il consigliere e coordinatore regionale leghista Andrea Piras.“Si tratta di un passo storico per la nostra grande famiglia – queste le sue parole – si costruiscono senza sosta le basi per il presente e il futuro della Lega, valorizzando e coinvolgendo i giovani sardi animati dalla passione e lo spirito di militanza. Continueremo a proseguire il cammino nel segno del progetto tracciato da Matteo Salvini, stando in mezzo alla gente.”

Per Cagliari sarà Matteo Milia il nuovo coordinatore provinciale, nonché referente della comunicazione regionale, supportato da Giorgio Ignazio Onano per il Nord Sardegna. Nel Medio Campidano, al timone Elia Muscas, Nel Sulcis-Iglesiente Angelo Pinna, a Oristano Francesco Daga, a Nuoro Roberto Marras coadiuvato dal vice Daniele Caddeo, Sassari e Gallura, Giovanni Miscali.

Il Coordinatore cittadino per Cagliari sarà Michele Marras, a Quartu Sant’Elena, Michele Fanni, Quartucciu: Alessandro Grasso, Assemini: Leonardo Cuccu, Castelsardo: Manuel Lupino.

A Federico Deidda il compito di referente regionale scolastico mentre GianMarco Porrà il settore organizzativo provinciale di Cagliari.