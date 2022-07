Teulada. Incidente per il padre del ferrarista Sainz durante gara di suv elettrici: finisce in ospedale

L'uomo si trovava in Sardegna per lo svolgimento dell’Island X Prix 1. E' stato trasferito al Brotzu con un elicottero dell'organizzazione

Di: Redazione Sardegna Live

Il padre del pilota della Ferrari Carlos Sainz è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo un brutto incidente all’interno del poligono militare di Teulada, durante lo svolgimento dell’Island X Prix 1, campionato di suv elettrici.

La macchina di Carlos Sainz senior (stesso nome del figlio) si è ribaltata, scaraventata dalla forza d'urto fuori dal percorso. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo cosciente, fortunatamente senza aver riportato gravi lesioni. Adesso sarà sottoposto agli esami diagnostici, che definiranno il quadro clinico e accerteranno le sue condizioni.

Non è del tutto chiara la dinamica della collisione. Sainz è stato trasportato al Brotzu con un elicottero messo a disposizione dall'organizzazione, ma il rallista non sarebbe in pericolo.