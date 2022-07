A Galtellì un murale in memoria di Grazia Deledda e del romanzo "Canne al vento"

L'opera dello street artist Mauro Patta alle porte del paese

Di: Redazione Sardegna Live

"La vita passa e noi la lasciamo passare come l’acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca". Così recitava nel suo celebre Canne al vento la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Il romanzo è diventato una delle più importanti opere letterarie dell'Italia novecentesca.

Proprio per omaggiare la memoria della romanziera nuorese, l'amministrazione di Galtellì ha deciso di finanziare allo street artist Mauro Patta la creazione di un murale. Nella splendida raffigurazione un ritratto della Deledda, con al suo fianco la profonda riflessione contenuta fra le pagine del romanzo.

Un lavoro meticoloso per rendere onore al lascito della scrittrice, che dal suo piccolo paesello in Sardegna arrivò ad ottenere il più grande riconoscimento letterario. Il murale è stato realizzato all'ingresso del paese in occasione del 150° anniversario della sua nascita.

"Un riferimento - spiega l'artista - oltre che all'autrice, va al più celebre dei suoi romanzi 'Canne al vento', ambientato quasi interamente a Galtellì, paese in cui la scrittrice visse alcuni anni".