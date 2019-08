Ladruncoli pregiudicati all’Iper Pan La Playa bloccati dal vigilantes. Sul posto la Polizia

Ancora reati predatori al centro commerciale Playa

Di: Alessandro Congia

Ancora cittadini extracomunitari al centro commerciale La Playa – Iper Pan: stavolta, niente gamberoni o scampi negli zaini dei ladruncoli, ma carne, scatole di tonno, formaggi e birre.

E’ accaduto ieri sera, quando all’interno del punto vendita, dietro la stazione dell’Arst, preso di mira ormai quotidianamente dai taccheggi ad opera per lo più anche da tossicodipendenti, la guardia giurata della Vigilanza Tiger si è accorta dei movimenti sospetti di un giovane di colore, intento a nascondere confezioni di carne nello zaino.

Il vigilantes, a quel punto, accortosi di quanto stava accadendo, ha seguito dalle telecamere il ladruncolo e avvisato il direttore: nel frattempo però, l’allarme delle barriere antitaccheggio presenti alle casse hanno suonato al passaggio di un altro “cliente”, stavolta senza fissa dimora, sardo.

Da qui, la richiesta da parte dell’addetto alla sicurezza, al giovane, se avesse ‘dimenticato’ di pagare qualche articolo: addosso è saltata fuori la merce non pagata, per un valore di circa 50 euro: identica sorte al secondo ladruncolo, (individuato poco prima e seguito a distanza dalle telecamere di sicurezza), fermato a sua volta all’uscita dalle casse senza aver pagato diverse confezioni di generi alimentari, stavolta per un valore di circa 40 euro.

I due ladruncoli sono stati accompagnati in direzione in attesa dell’arrivo delle Volanti del 113: gli agenti hanno ammanettato e dichiarato in arresto i due soggetti, (tra l’altro pluripregiudicati, per reati predatori simili), di cui un algerino, mentre la merce è stata restituita all’avente di diritto. Negli ultimi mesi, soprattutto all'interno dell'Iper Pan la Playa, si stanno verificando numerosi episodi di furto, soprattutto di confezioni di surgelati, tra cui prodotti ittici, immessi quasi certamente nel mercato nero cagliaritano.