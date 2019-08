Atto intimidatorio al Sindaco di Girasole. Cabras: “Piena solidarietà mia e del Movimento Cinque Stelle a Gianluca Congiu”

Il Deputato sardo pentastellato: “Aumentare la forza investigativa, come istituzioni, perché i recenti attentati lo richiedono”

Di: Antonio Caria

Il deputato Pino Cabras ha voluto esprimere la sua, e quella del Movimento Cinque Stelle, solidarietà al sindaco di Girasole Gianluca Congiu, vittima di un atto intimidatorio.

“Conosco sin dall'infanzia Gianluca Congiu, sindaco del comune dove ho trascorso tanti anni in gioventù e dove mi trovo da qualche ora – queste le sue parole -. “Stamattina davanti a casa sua c'era una molotov pronta per l'ennesimo attentato a danno di un amministratore locale. Gli esprimo tutta la solidarietà mia e del Movimento 5 Stelle mentre intanto lui si rimbocca le maniche, come fa sempre con abnegazione, per preparare una manifestazione sportiva che dà lustro alla comunità”.

“Faremo tutti la nostra parte – ha concluso il deputato pentastellato –: continuare la vita di tutti i giorni senza intimidirci, come cittadini; aumentare la forza investigativa, come istituzioni, perché i recenti attentati lo richiedono. Gianluca, non sei solo”.